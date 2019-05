Im Restaurant "Spinne" – der Name bezieht sich auf die nahe Riesling-Weinlage "Gimmeldinger Meeresspinne" – hält Küchenmeister Jörg Friedrich die Fäden in der Hand. Der Pfälzer hat nach Stationen im In- und Ausland wieder in die Heimat zurückgefunden, mit Lebensgefährtin Christiana das Restaurant in Neustadt-Haardt eröffnet und bietet Einheimischen wie Touristen auf den Wein abgestimmte Pfälzer Küche. Erfolgreich: Immer mehr Gäste gehen der "Spinne" ins Netz.