Das Ehepaar Hegmann leitet bereits seit sieben Jahren das Restaurant "H’Manns" in Neuleiningen. Am Herd steht die Chefin persönlich: Die gelernte Hotelfachfrau und Sommelière Chris Hegmann. Dass sie nicht die klassische Kochlehre absolviert hat, stört sie nicht, schließlich blickt sie auf 20 Jahre Gastronomieerfahrung zurück und im ersten Jahr der Ausbildung lerne man – so Chris – alle relevanten Kochvorgänge. Der Erfolg gibt ihr Recht: Das "H’manns" hat einen exzellenten Ruf. Die 48-Jährige bildet sich ständig in Sachen Hausmannskost weiter; so hat sie zum Beispiel gerade gelernt Bratwurst selbst zu machen.