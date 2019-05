Wenn man Pfälzer Gastronomen die Frage stellt, wer den besten Saumagen in der Pfalz herstellt, fällt unisono ein Name: Hambel. Jeder Wirt, der etwas auf sich hält, bezieht seinen Saumagen aus der Traditionsmetzgerei. Auch der vielleicht prominenteste Saumagen-Esser Altbundeskanzler Helmut Kohl ließ sich von Hambel beliefern.



Die Entstehung des Saumagen-Rezepts ist umstritten. Da die Pfalz schon immer ein bäuerlich geprägter Landstrich war, spricht vieles für Sparsamkeit als Grundgedanke: Schlachtreste und Abschnitte konnten so verarbeitet und mit Kartoffeln "gestreckt" werden. Wie so oft bei "Arme-Leute-Essen", kommt trotzdem etwas sehr Schmackhaftes dabei heraus: Der Saumagen ist heute die Spezialität der Pfalz.