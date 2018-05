Der gebürtige Franke Marcel Ress zeigte schon in jüngsten Jahren großes Interesse am Kochen. Bereits mit sieben Jahren bereitete er ein eigenes Gericht zu. Mit dieser Entschlossenheit absolvierte er schon früh seine Kochlehre und arbeitete in verschiedenen Sternerestaurants in Deutschland und Österreich. Durch ein Angebot des Küchenchefs Marc Fosh verschlug es Marcel Ress nach Mallorca. 2015 gewann Marcel Ress die spanische Ausgabe der TV-Sendung "Top Chef". Heute leitet er in Inca sein eigenes Restaurant "Sa Fabrica".