Im Bergdorf Artà liegt das Gartenhotel und Restaurant Jardi d’Artà, in dem der 35-jährige Gabriel Heuberger Muiños am Herd steht. Sein Gartenrestaurant hat diese Bezeichnung wirklich verdient, denn tatsächlich verschwindet es fast im üppigen Grün, das, unterbrochen von azurblauben Wasserbecken, schon fast paradiesisch wirkt. Gabriel Heuberger Muiños hat, wie der Name schon vermuten lässt, hispanischdeutsche Wurzeln und ist in Venezuela geboren. Elemente der lateinamerikanischen Küche lässt er in seine mallorquinisch-mediterrane Küche einfließen.