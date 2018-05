Mit 317 Punkten hielt sich Vettel, der den Titel schon im "schwarzen" Ferrari-Herbst binnen drei Rennen an Hamilton (363) so gut wie verloren hatte, Bottas (305) in der Fahrerwertung vom Leib - damit belegen zum ersten Mal seit 2013 nicht zwei Mercedes-Fahrer die ersten beiden Plätze in der WM. Bottas, der das Cockpit des zurückgetretenen 2016er-Weltmeisters Nico Rosberg übernommen hatte, holte am Sonntag seinen dritten Sieg für die Silberpfeile.