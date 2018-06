Kane bricht Torrekord am Boxing Day

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League am Boxing Day Tabellenschlusslicht Swansea City deutlich besiegt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Dienstagabend gegen die Waliser mit 5:0 (1:0) und verteidigte nach dem elften Liga-Spiel ohne Niederlage mit 38 Punkten den vierten Platz.



Die beiden brasilianischen Fußball-Nationalspieler Roberto Firmino (52. Minute/66.) und Philippe Coutinho (6.), Trent Alexander- Arnold (65.) und Alex Oxlade-Chamberlain (82.) sorgten mit ihren Toren vor 52 850 Zuschauern für den zehnten Saison-Erfolg. Nationalspieler Emre Can kam bei den Gastgebern über 90 Minuten zum Einsatz.