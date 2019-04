Ajax hat endlich die richtige Mischung

Gerade Dusan Tadic ist ein Paradebeispiel für den neuen Ajax-Kurs. Noch vor zwei, drei Jahren hätte der Klub niemals so viel Geld für einen international bis dato durchschnittlichen 30-Jährigen bezahlt. Doch die sportliche Leitung sah in Tadic, was er nun Woche für Woche unter Beweis stellt: Eine überragende Technik, gepaart mit dem perfekten Auge – und dazu die Ruhe eines "erwachsenen" Profis. Plötzlich trifft er auch. Allein in dieser Saison erzielte der Serbe, der von Southampton zu Ajax kam, sechs Tore in der Königsklasse.