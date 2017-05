Mit Flick ins internationale Abenteuer

Inzwischen ist es dem 52-Jährigen egal, was vor dem Flick steht. Dass Flick anerkannter Fachmann ist, was Strategie-Entwicklung und Personalplanung angeht, hat sich herum gesprochen. Genau das ist auch der Grund, warum Hoffenheims Klubeigner Dietmar Hopp den Mann zurückholen will, der von 2000 bis 2005 Trainer der TSG war und es mit dem Dorfverein bis in die Regionalliga schaffte.