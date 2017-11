Ein bisschen steht Ulreich gerade stellvertretend für den Aufschwung aller Nothelfer beim FC Bayern unter dem Nothelfer Heynckes. Auch Kingsley Coman, der den verletzten Franck Ribéry auf dem linken Flügel vertritt, fiel zuletzt positiv auf. Ebenso Thiago Alcántara, der in Leipzig Thomas Müllers offensive Mittelfeldrolle nach dessen Muskelblessur übernahm und das zwischenzeitliche 1:1 erzielte. Doch vor allem Ulreichs neue Stabilität dürfte gefragt sein in den kommenden Aufgaben. Nach dem Spiel gegen Leipzig stehen die Dienstreisen in der Champions League zu Celtic Glasgow und in der Liga zu Borussia Dortmund an. Beim BVB hatte Ulreich im August erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Beim 5:4-Sieg im Elfmeterschießen des Supercups parierte er zunächst gegen Sebastian Rode und schließlich gegen Marc Bartra den letzten, entscheidenden Versuch. Wie nun gegen Werner, im nächsten Spiel mit Finalcharakter.