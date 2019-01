Vereine von der ersten bis zur dritten Liga sowie der Frauenfußball-Bundesliga, DFL und DFB erinnern so an die Verfolgten und Ermordeten im sogenannten dritten Reich. Der Gedenktag, den die Initiative !"Nie wieder" seit 2005 mit Unterstützung der Bundesliga-Stiftung organisiert, wird unter anderem mit Durchsagen in den Stadien und Veröffentlichungen in Klub-Medien begleitet. Choreografien, Ausstellungen, Vorträge, Kranzniederlegungen und Konzerte runden das Programm ab. "Gerade in der heutigen Zeit ist es unerlässlich, Zeichen zu setzen. Wir dürfen die Vergangenheit niemals vergessen. Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben" betonte Ligapräsident Dr. Reinhard Rauball im Rahmen der Veranstaltung "Erinnern reicht nicht!"



Vom 11. bis zum 13. Januar trafen sich 200 Vertreter des deutschen Fußballs in Frankfurt am Main, darunter DFB-Präsident Reinhard Grindel und der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau, um unter anderem an den Holocaust zu erinnern und aus dem düstersten Kapitel der deutschen Geschichte weitere Lehren für den Fußball zu ziehen. "Gerade in der jetzigen Zeit gilt es, Zeichen zu setzen und dem aufkommenden Nationalismus, Rassismus, der Diskriminierung und Ausgrenzung sowie sexueller Gewalt und Sexismus in der Gesellschaft entgegenzutreten", wird Thomas Vorberger, Betreuer im Fan Club Nationalmannschaft, nachher auf dfb.de zitiert.