Sport | das aktuelle sportstudio - BVB - FCB: Duell voller Emotionen (21/29)

Und auch in der Rückrunde kann Bayern München nicht gewinnen. Wie in der Hinrunde endet das Spiel in Dortmund remis. Den einen Punkt verdanken der FCB Manuel Neuer, der in der 60. Minute einen Handelfmeter von Robert Lewandowski hält.