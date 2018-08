Was die 22 Fußballer eint, zu denen fast täglich neue Namen hinzustoßen: Sie haben sich entschlossen, mindestens ein Prozent ihres Gehaltes für karitative Projekte in der ganzen Welt zu spenden – Projekte, die den Fußball für soziale Anliegen nutzen, wie zum Beispiel für Gleichberechtigung in Indien, Friedensarbeit in Kolumbien oder die Integration von Flüchtlingen in Deutschland. ->