Australian Open: Zverev scheitert an Nadal

In einem packenden Spiel unterliegt der 19-jährige Alexander Zverev nach knapp vier Stunden dem French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal in der dritten Runde in Melbourne mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6.