Rangnick: "War kein Elfmeter"

RB Leipzig hat den achten Sieg in Serie gefeiert und sich im Topspiel des 13. Spieltages gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 durchgesetzt. In der Tabelle liegen die Sachsen damit weiter drei Punkte vor Bayern München. Während der beste Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte seinen Rekord weiter ausbaute, kassierten die Gäste nach zwölf ungeschlagenen Spielen wieder eine Niederlage. Timo Werner brachte die Sachsen mit einem unberechtigten Foulelfmeter in Führung (2.). Sead Kolasinac (32.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich und sorgte später per Eigentor (47.) auch für den Endstand. Am 21. Dezember treffen Leipzig und der FC Bayern im Gipfeltreffen aufeinander.