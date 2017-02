Topspiel: Borussia Dortmund gegen RB Leipzig

Borussia Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 gegründet und entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Fußballvereine Deutschlands. Neben acht deutschen Meisterschaften und drei DFB-Pokalsiegen gewann der BSV 1966 den Europapokal der Pokalsieger und 1997 die Champions League und den Weltpokal. Im Oktober 2000 gingen die Westfalen als erster und einziger Bundesligist an die Börse und erlösten über die Aktienverkäufe fast 130 Millionen Euro. Dennoch war der Klub wenige Jahre später von der Insolvenz bedroht. Heute zählen die Westfalen hinter dem FC Bayern zum wirtschaftlichen und sportlichen Aushängeschild der Bundesliga. Der Klub hat mehr als 145.000 Mitglieder.



RB Leipzig wurde am 19. Mai 2009 gegründet, in dem das Spielrecht vom Fünftligisten SSV Markranstädt übernommen wurden. Es folgten Aufstiege in die Regionalliga (2010), Dritte Liga (2013) und zweite Liga (2014). Der als RasenBallsport Leipzig firmierende Verein ist durch die Struktur mit nur 17 stimmberechtigten Mitglieder, die in enger Geschäftsbeziehung zum Red-Bull-Konzern stehen, gegen jede Einflussnahme abgesichert. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga wächst die Fanbasis nicht nur in Mitteldeutschland stetig, sondern auch die bundesweite Akzeptanz. Insgesamt gibt es jetzt 800 Mitglieder, denn der Mitgliedsbeitrag liegt bei 800 Euro im Jahr.