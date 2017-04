Vettel holt erste Russland-Pole

Ein grundsätzlich schnelles Auto ist natürlich die Basis des Ganzen. Die Konkurrenz studiert spätestens seit dem China-Grand-Prix die TV-Aufnahmen des Ferrari. Was ihnen dabei auffällt: Sehr viel Bewegung und Flexibilität an einigen Teilen am Unterboden, am Heckflügel. Bei ersterem bewegt aber offenbar nicht das gesamte Teil, sondern nur ein vom eigentlichen Boden durch einen Schlitz getrennter Windabweiser. „Das dürfte legal sein“, sagt der Schweizer Ex-GP-Pilot Marc Surer. „Ferrari hat wohl eine Reglementlücke clever ausgenutzt.“ Dazu kommt ein Heckflügel, der sich bei hohen Geschwindigkeiten nach hinten biegt und so Top-Speed bringt. Aber über den sagt man sogar bei Mercedes: „Das ist eine clevere Lösung, aber garantiert legal.“



Auch die innovativen Seitenkästen, „eine typische Rory-Byrne-Nummer“, wie Surer meint, bringen offenbar einiges. Hier fand man bei den Roten angesichts des neuen Aerodynamik-Reglements eine ganz eigene Lösung der Vorgaben, die offenbar das Reglement optimal ausreizt. Byrne ist Südafrikaner und bei Ferrari jetzt wieder in einer Beraterfunktion tätig. Er stand früher in den großen Michael-Schumacher-Zeiten zunächst bei Benetton und dann vor allem bei Ferrari in der Öffentlichkeit oft im Schatten von Ross Brawn, der als das „Technikgenie“ an Schumachers Seite galt. Aber sehr viel wichtiger technischer Input kam schon damals von Byrne.

Bildquelle: epa