Ferrari hat die Nase vorn

Die Serienweltmeister der letzten Jahre hat noch ein paar Probleme: Der neue Silberpfeil scheint noch nicht perfekt ausbalanciert, auch wenn das neue Aeropaket in der zweiten Testwoche schon ein Schritt nach vorne war. Sollte sich bei den ersten ein, zwei Rennen zeigen, dass man an Ferrari nicht wirklich herankommt, müsste man sogar überlegen, ein komplett neues Auto zu bauen, angelehnt an das Aerokonzept der Roten. Was aber eigentlich, so Mercedes-Sportchef Toto Wolff, zu lange dauern würde.

Bildquelle: dpa/amg petronas motorsport