Wie sich der HSV auf die 2. Liga vorbereitet

Nach vier Abstiegskämpfen in Folge hat der Gedanke an den Abstieg in Hamburg allerdings so an Schrecken verloren, dass längst nicht mehr alle dabei an eine Höllenfahrt denken. Das mentale Loch, in das viele Anhänger nach einem Abstieg zu stürzen fürchten, ist in jedem Jahr ein bisschen kleiner geworden. Momentan mehren sich sogar die Stimmen, die in diesem Szenario eine Chance für den maroden Klub sehen.