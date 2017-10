Nächste Klatsche? HSV gelassen vor Bayernspiel

Heribert Bruchhagen ist kein Mann für Ultimaten und will die Gesetzmäßigkeiten der Branche auch nicht mitmachen. In der Vergangenheit wurden fast jährlich zu Beginn der dunklen Jahreszeit am Volkspark die Trainer rausgeworfen - der Vorstandsvorsitzende des Hamburger SV und auch Sportdirektor Jens Todt wollen dieses Spiel aber nicht mitspielen. Sie sind von Markus Gisdol überzeugt.