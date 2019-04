Sport | das aktuelle sportstudio - Favre: "Eine Lehrstunde" erhalten

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre beklagt nach dem 0:5 gegen Bayern, dass seine Mannschaft "in den Zweikämpfen" und "in der "Balleroberung" deutlich unterlegen war. Seine Aufstellung rechtfertig Favre so: "Die Idee war, mit mehr Tiefe zu spielen."