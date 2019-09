Oliver Glasner - Mutig und mit klaren Ideen

Vom Aufsteiger in die erste Liga und die Europa League - diesen Erfolg hat Oliver Glasner mit seinem letzten Klub, dem Linzer ASK, geschafft. Jetzt soll er in Wolfsburg mit seinem pädagogischen Ansatz das Spiel modernisieren.

