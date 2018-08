Frischer Wind im Rheinland

Benjamin Henrichs, Bayer 04 Leverkusen Quelle: witters

Wechselgelüste hegt Henrichs vor dem Duell der rheinischen Nachbarn zum Ligastart tatsächlich. Allerdings zieht es den dreimaligen Nationalspieler nach einem Karriereknick in der letzten Saison nicht an den Niederrhein, sondern zum AS Monaco. Was wiederum mit Bayers Verpflichtung von Mitchell Weiser (24) zu tun hat.