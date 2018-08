Schwanitz: Wo war die Kanzlerin?

Die Sportausschuss-Vorsitzende des Bundestages hat sich der Kritik der beiden Leichtathleten angeschlossen.«Ich bedauere es nach wie vor, dass die Bundeskanzlerin Großveranstaltungen außerhalb des Fußballs ignoriert. Besonders, wenn so eine großartige Veranstaltung wie die Europameisterschaften in Berlin stattfinden», sagte Dagmar Freitag.



Die EM in Berlin geht heute zu Ende. Merkel ist seit Samstag zu Besuch bei Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez in dessen Sommerresidenz in Andalusien.