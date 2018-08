Herrscher über die Hölle

Nun ist der Hattrick das große Ziel, Frodeno will im Herbst zum dritten Mal in Folge auf Hawaii gewinnen. Die Qualifikation hat er beim Ironman Austria als Sieger in 7:57:20 Stunden abgehakt, die Ironman-EM am Sonntag in Frankfurt kann er somit entspannt aus der Ferne beobachten. Sein Leben und Training als Triathlet, das Außenstehende durchaus als eine einzige große Qual wahrnehmen könnten, beschreibt Frodeno selbst als "absoluten Traumjob". Er sagt: "Es gibt nichts, absolut nichts, was ich lieber machen würde." Und im spanischen Girona, wo er mit seiner Frau und seinem Sohn lebt, lässt es sich der Triathlet nach den vielen Stunden Training pro Tag durchaus auch gut gehen: Gutes Essen und guten Kaffee gibt er als Hobbies an.