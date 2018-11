Doppelter Erfolg für Andrea Eskau

Doch diesmal führte kein Weg an Eskau vorbei. Am Samstagabend erhielt sie vor 450 geladenen Gästen in der Düsseldorfer Rheinterrasse die Auszeichnung zur Para-Sportlerin des Jahres 2018 – und wurde zudem gemeinsam mit Alexander Ehler und Steffen Lehmker zur Mannschaft des Jahres erklärt. Im Einzel ließ Eskau die Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber (zweimal Gold in Pyeongchang) und Para-Radsportlerin Denise Schindler (einmal Gold und dreimal Silber bei Bahn- und Straßen-WM) hinter sich. In der Teamwertung folgten die Goalballer (WM-Silber) und Basketballerinnen (WM-Bronze) auf den Plätzen zwei und drei.