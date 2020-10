Doppelter Erfolg für Andrea Eskau

Bei den Wahlen zur Behindertensportlerin des Jahres hatte Eskau, die aus Thüringen stammt und seit einem Fahrradunfall 1998 querschnittsgelähmt ist, jedoch bislang immer das Nachsehen, sommers wie winters. In den Paralympics-Jahren waren da jeweils andere, die noch ein bisschen spektakulärer: Schwimmerin Kirsten Bruhn (2008), die blinde Langläuferin Verena Bentele (2010), Leichtathletin Birgit Kober (2012), Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber (2014) und Leichtathletin Vanessa Low (2016) wurden Para-Sportlerinnen des Jahres.



Doch diesmal führte kein Weg an Eskau vorbei. Am Samstagabend erhielt sie vor 450 geladenen Gästen in der Düsseldorfer Rheinterrasse die Auszeichnung zur Para-Sportlerin des Jahres 2018 – und wurde zudem gemeinsam mit Alexander Ehler und Steffen Lehmker zur Mannschaft des Jahres erklärt. Im Einzel ließ Eskau die Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber (zweimal Gold in Pyeongchang) und Para-Radsportlerin Denise Schindler (einmal Gold und dreimal Silber bei Bahn- und Straßen-WM) hinter sich. In der Teamwertung folgten die Goalballer (WM-Silber) und Basketballerinnen (WM-Bronze) auf den Plätzen zwei und drei.