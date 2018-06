Highlights auf allen Screens und darüber hinaus

Mit "Be Béla" WM-Highlights selbst kommentieren Quelle: ZDF

Schlüpfen Sie in die Rolle des ZDF-Reporters Béla Réthy. Nutzen Sie hierfür die ZDFmediathek-App, um in unserem WM-Bereich unter "Be Béla" ausgewählte Highlights der WM selbst zu kommentieren. Während der Fußball-WM wird es immer wieder eine ausgewählte Highlight-Szene geben, der Sie als Reporter Ihre Stimme geben können. Nach der Sichtung unserer Sport-Redaktion wird der Beitrag unter "Be Béla" veröffentlicht und kann mit Freunden geteilt werden.



Laden Sie dazu einfach unsere ZDFmediathek-App für iOS oder Android herunter und starten Sie Ihre Aufnahme im Be-Béla-Bereich der App.



In unserem Webangebot der WM unter Be Béla können Sie die veröffentlichten Beiträge anschauen und mit Freunden teilen.