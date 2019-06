Vettel kocht - Ferrari plant Einspruch

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton (.r.) tröstet Sebastian Vettel.

Quelle: Ryan Remiorz/The Canadian Press via ap

"Was in Kanada passiert ist, ist auf diesem Level unseres großartigen Sports nicht akzeptabel", twitterte die US-Motorsportlegende Mario Andretti. Er ergänzte, dass keine Fahrfehler infolge harter Zweikämpfe so bestraft werden sollten.



Der Schotte Allan McNish merkte an: "Ich bin nicht sicher, was Vettel hätte anders machen sollen. Eine harte Entscheidung für Vettel."



"Es ist wirklich schade, das war eine normale Rennsituation. Ja, Sebastian hat einen Fehler gemacht, aber er hat diese Strafe nicht verdient", sagte Ex-Weltmeister Jenson Button bei "Sky". Johnny Herbert stellte fest: "Racing ist weich geworden. Falsch, falsch, falsch."