Gladbacher Geschmacksverlust

Die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit: Hecking hatte Hofmann schon im Auge, als der noch beim BVB war oder von den Westfalen gerade an Mainz entliehen war. „Wenn du den einmal kriegen kannst, hast du einen Guten“, dachte sich der Coach damals. Jetzt hat er ihn in seinem Team – und das nicht nur mit dem bekannt höflichen, sondern neuerdings auch mit einem etwas vorlauten Mundwerk.



Aufgrund seiner Leistungen in den Testspielen habe er einen Platz in der Startelf verdient, erklärte Hofmann nach dem 5:1 im Freundschaftsmatch gegen Venlo unter der Woche frank und frei. Das fruchtlose, um sich selbst kreisende Offensivspiel der Gladbacher, besonders augenfällig beim jüngsten 0:1 gegen Frankfurt, dürfte ihm das verbale Vorpreschen erleichtert haben. Zudem glaubt Hofmann für die Partie in Leipzig gute Argumente auf seiner Seite zu haben.