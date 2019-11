Wer qualifiziert sich wie für die EM 2020?

2020 findet die EM in zwölf Ländern statt. Weil jeder für das Turnier qualifizierte Gastgeber die Chance haben soll, Gruppenspiele in der Heimat auszutragen, hat die UEFA jede der sechs Gruppen jeweils zwei Ländern zugeordnet. Qualifiziert sich ein Gastgeberland, landet es automatisch in der zugehörigen Vierergruppe.



GRUPPE A: Italien, Team aus Topf 2, Team aus Topf 3, Wales oder Finnland. Gespielt wird in Rom und Baku.

GRUPPE B: Belgien, Russland, Dänemark, Wales oder Finnland. Gespielt wird in St. Petersburg und Kopenhagen.

GRUPPE C: Ukraine, Niederlande, Team aus Topf 3, Team aus den Play-offs Weg A, C oder D. Gespielt wird in Amsterdam und Bukarest.

GRUPPE D: England, Team aus Topf 2, Team aus Topf 3, Team aus den Play-offs Weg C oder D.

Gespielt wird in London und Glasgow

GRUPPE E: Spanien, Team aus Topf 2, Team aus Topf 3, Team aus den Play-offs Weg B. Gespielt wird in Bilbao und Dublin.

GRUPPE F: Deutschland, Team aus Topf 2, Team aus Topf 3, Team aus den Play-offs Weg A, C oder D. Gespielt wird in München und Bukarest.