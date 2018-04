Wenn Havertz im Kopf so geerdet bleibe wie bislang, traue er ihm vom Talent her sogar den Sprung zum Weltstar zu, betonte Brandt - ehe er wieder im mehr saloppen Zungenschlag über das Verhältnis zu seinem 18-jährigen Kumpel berichtete: „Neben dem Platz hänge ich viel mit ihm herum. Klar, ich war auch sehr jung, als ich hier anfing. Inzwischen hab‘ ich schon viel erlebt – und versuche, ein bisschen was davon weiterzugeben.“