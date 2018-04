Schalke - Frankfurt: Euphorie gegen Ernüchterung

Bei der unvermeidlichen Frage lächelte der Kroate am Dienstag milde. Gerade hatte er eine Viertelstunde lang fast beschwörend über das Spiel gesprochen, darüber, dass es "nur um den Geist" gehen werde - da kam es doch noch, das leidige Thema Bayern München. "Das trifft mich schon, was geschrieben wird", sagte Kovac freundlich und aufgeräumt, "ich bin auch nur ein Mensch."



Es war das Spiegelbild der Lage bei der Eintracht, verdichtet auf wenige Minuten. Dass der Trainer zum 1.Juli den Rekordmeister übernehmen wird, der Ablauf der Verhandlungen, die Umstände der Bekanntgabe, gegenseitige Vorwürfe, das überstrahlt derzeit alles. Selbst die historische Chance, erstmals seit 1974/75 zwei Mal nacheinander das Endspiel zu erreichen.



Kovac gab sich jedoch weit lockerer als noch vor wenigen Tagen, er war souverän und lachte viel. Dennoch schottet er sich vor dem wichtigen Spiel ab, so gut es geht. "Ich lese eigentlich sehr wenig", sagte er. Scheuklappen hoch!