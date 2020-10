Am 25. Februar 2018 geschah Bemerkenswertes. Mindestens knapp vier Millionen Deutsche standen um fünf Uhr sonntags in der Früh auf, um ein Eishockeyspiel anzuschauen. Das hatte es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Das Team, das als erstes Eishockey-Team überhaupt am Sonntag zur «Mannschaft des Jahres» gekürt wurde, begeisterte die deutschen Fans und Sportinteressierten.



Es war nicht irgendein Spiel, es war das Olympia-Finale, in dem der Mannschaft von Trainer Marco Sturm gerade einmal 55,5 Sekunden zu einer der größten Sensationen der deutschen Sportgeschichte fehlten. Alleine die Teilnahme am Endspiel in Südkorea gegen die Olympischen Athleten aus Russland war schon eine große Überraschung, die die Fans rührte. «Wir sind nicht nur als eine Mannschaft zusammengewachsen. Ich denke auch, ganz Deutschland ist zusammengewachsen. Das werden wir als eine Mannschaft auch nicht vergessen», sagte Sturm ergriffen zum Triumph.