Wer sind die "Sportler des Jahres"?

Die Juroren hatten einmal mehr die Qual der Wahl, die Titel verdient hätten viele. Nicht ausschließlich die sportliche Höchstleistung sollte mit dem Titel "Sportler des Jahres" anerkannt werden, auch Haltung und Charakter, Einstellung und Persönlichkeit. Gesucht werden Vorbilder, gute Typen, willensstarke Dauerbrenner, aber auch unerschrockene Newcomer und Athleten, die besondere Werte des Sports verkörpern.



Nicht unbedingt der strahlende Sieger stand für viele im Fokus, was ebenso zählt, sind Engagement und quasi das "Gesamt-Kunstwerk" als Sportler. Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea sammelten die deutschen Athleten 31 Medaillen (14 Gold/10 Silber/7 Bronze), die Paralympics an gleicher Stätte waren ebenfalls sehr erfolgreich (7/8/4). Auch bei den European Games in Glasgow und Edinburgh im Sommer begeisterten bekannte und eher unbekannte Sportler, bei der Leichtathletik-EM in Berlin herrschte eine grandiose Stimmung. Und man darf gespannt sein, wer es bei den Teams aufs oberste Treppchen schafft – nach dem enttäuschenden Abschneiden der Fußball-Nationalmannschaft mit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland.