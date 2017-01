Mischa Zverev: Neustart mit 29

"Vom Gefühl wurde mein Spiel besser. Ich war sehr fokussiert, ich wollte es unbedingt", sagt Zverev. Mit Erfolg: Schon am Saisonende kletterte er auf Rang 50, nach den Australian Open steht er mit mindestens Platz 35 so hoch wie nie. Der lange Atem wurde belohnt. Und mit jeder Runde in Melbourne geht der Rausch, das ungläubige Staunen und die Gratulationen weiter.



Auch Federer hatte ihn nach dem Sieg über Murray beglückwünscht. "Das war ein unglaublicher Erfolg für Mischa, und das hat mich sehr gefreut", sagte der 35 Jahre alte Schweizer, "mir tat es leid, wie lange er verletzt war. Jetzt ist es mir auch so ergangen, umso schöner, dass wir beide so weit im Turnier gekommen sind." Für einen von beiden geht das rauschende Comeback Down Under jedoch zu Ende.