Transfers - ein Markt außer Rand und Band

Pierre-Emerick Aubameyang Quelle: Bernd Thissen/dpa

Und so stimmen die Summen zwar nicht mehr, die Verhältnismäßigkeit dazwischen durchaus aber schon noch. Weswegen Jürgen Klopp nun an der Anfield Road ein ähnliches Schicksal droht wie einst in Dortmund: Die besten Spieler werden von größeren Vereinen weggekauft, allen finanziellen Möglichkeiten zum Trotz. Übrig bleiben die Spieler, die eben nicht zur absoluten Weltspitze gehören.



Seinen 85-Millionen-Euro-Mann Virgil van Dijk nahm Klopp nach den beiden Niederlagen übrigens in Schutz: "Ich habe nie über die Innenverteidiger oder die Abwehrreihe gesprochen, als wir ein Tor kassiert haben. Da ist niemand alleine verantwortlich." Selbst wenn van Dijk in der ein oder anderen Szene in etwa so beweglich wirkte wie ein Fahrrad mit eckigen Rädern.