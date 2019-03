BVB: Fokus liegt nun auf der Meisterschaft

Wir wissen, dass der Kredit der Fans nicht lange anhält. Wir müssen nun liefern und am Samstag den Turnaround schaffen. Marco Reus

Diese Kraft werden die Dortmunder in den kommenden Wochen brauchen. Denn binnen eines Monats haben sie sich aus dem DFB-Pokal verabschiedet, ihren großen Vorsprung in der Bundesliga und den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verspielt. Für Nationalspieler Reus ist die Schmerzgrenze damit erreicht: «Wir wissen, dass der Kredit der Fans nicht lange anhält. Wir müssen nun liefern und am Samstag den Turnaround schaffen», forderte er mit Blick auf die Partie an gleicher Stätte gegen den VfB Stuttgart und den Titelzweikampf mit den nun punktgleichen FC Bayern.



Obwohl der Negativtrend mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen anhielt, hat die Mannschaft nach Einschätzung von Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc beim vergeblichen Anrennen auf das Tor der «Spurs» keinen mentalen Schaden genommen: «Die Leistung in der ersten Halbzeit und der Schulterschluss mit den Fans geben uns noch mal einen Push in der Meisterschaft.» Ähnlich sah es Trainer Lucien Favre: «Ich nehme das heute sehr positiv. In der ersten Halbzeit war für mich nur eine Mannschaft auf dem Platz.»