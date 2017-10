Leipzig feiert ersten Sieg - BVB nur remis auf Zypern

Drei Tage nach der Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga muss das Team von Trainer Peter Bosz somit den nächsten Rückschlag verkraften. In den verbleibenden drei Spielen in Gruppe H braucht der BVB gegen Nikosia und Tottenham Hotspur sowie bei Real Madrid schon ein kleines Fußball-Wunder, um wie in den vergangenen vier Jahren in der K.o.-Phase eines europäischen Wettbewerbs zu stehen.



Deutlich besser sieht die Lage für den Neuling aus Leipzig aus, der mit dem Sieg und nun vier Zählern auf Rang zwei in der Gruppe G kletterte. In den kommenden drei Partien müssen die Sachsen in Porto bei AS Monaco und gegen Besiktas Istanbul antreten.