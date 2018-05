Sport | UEFA Champions League - Sportings Gespür für Talente

Von Futre über Figo bis zu Ronaldo: Die Jugendakademie von Sporting Lissabon produziert Superstars am Fließband. Das neueste Juwel heißt Gelson Martins. Am Mittwoch (ab 20:25 Uhr live im ZDF) spielt er mit Sporting in der Champions League bei Borussia …