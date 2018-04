Und der RSC versucht auch, Probleme in den Familien zu lösen. Vincent Kompany wurde einst ein Sozialarbeiter zur Seite gestellt. So konnte er sich auf Fußball konzentrieren – und wurde zum Weltklasseverteidiger. Heute arbeiten vier soziale Helfer im Klub, die sich nur um die Belange der Jung-Kicker abseits des Spielfeldes kümmern. Und wenn die Probleme zuhause zu groß sind, werden Gastfamilien gesucht. Der Verein hat einen Verhaltenskodex, der Erziehung und Respekt predigt, vor allem keine Unterschiede in Herkunft und Hautfarbe macht. „Wir schauen auf die guten Füße, den guten Kopf und die gute Mentalität“, sagte Kindermans der „FAZ“. Der Erfolg gibt ihm und dem RSC Anderlecht Recht. Auch wenn die Mannschaft dem deutschen Rekordmeister wohl kaum Paroli bieten kann – in Sachen Nachwuchsförderung könnten sich die Münchener so einiges von den Belgiern abschauen.