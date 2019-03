Ancelottis Gespür fürs Timing

Sechseinhalb Wochen ist es nun her, dass Karl-Heinz Rummenigge wieder einmal den Dichter in sich entdeckte. Vor Carlo Ancelottis 1000. Trainerspiel war das, und da der Hamburger SV an diesem 25. Februar beim FC Bayern vorstellig wurde, durfte sich der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in seiner poetischen Prognose recht sicher fühlen. "Die Zeit, die jetzt ansteht, in der es anfängt zu grünen und zu blühen – das ist die Ancelotti-Jahreszeit", ließ Rummenigge wissen. Die Bayern beschenkten ihren Trainer danach zum Jubiläum mit einem 8:0, dem bislang höchsten Saisonsieg.