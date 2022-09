Torfestival in Wembley: DFB-Team spielt 3:3

Doch England antwortete promt: Nach einer Flanke von Reece James konnte Thilo Kehrer im Zentrum den Ball nicht für sich behaupten, so dass dieser bis zu Luke Shaw durchkam, der halblinks am Fünfereck viel Platz hatte und durch die Beine von ter Stegen den 1:2-Anschlusstreffer erzielte (72). Niklas Süles Rettungsaktion kam dabei zu spät. Dann setzte sich Bukayo Saka halbrechts durch, um den Ball auf den am Strafraumrand stehenden Mason Mount abzulegen. Mount nahm den Ball direkt an und legte ihn zum Ausgleich ins rechte Toreck (75.). Nachdem Nico Schlotterbeck gegen Jude Bellingham am Strafraumrand zu spät kam und den Engländer am Schienbein traf, wurde das Spiel vorerst weitergeführt. Nach Einsatz des VAR aber schaute sich Makkelie die Situation nochmals an und entschied wieder auf Elfmeter. Obwohl ter Stegen ins richtige Eck hechtete, war Kanes Schuss links oben zu hart und präzise, England führte 3:2 (83.).