Auch in der erweiterten Spielzeit begegneten sich beide Teams mit Disziplin und Ausgeglichenheit. Der eingewechselte Dani Olmo kam in der 105. und 108. Minute vergleichsweise frei vor dem zum Abschluss, setzte den Ball in beiden Szenen jedoch knapp am kroatischen Tor vorbei. Spanien erhöhte in den finalen Spielminuten abermals den Druck, während Kroatien auf Konter lauerte. Doch auch die Verlängerung blieb torlos: Das Elfmeterschießen sollte über den Ausgang des Nations-League-Finals entscheiden.