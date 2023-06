Krimi gegen Niederlande: Kroatien im Finale

Heim-Niederlage im Nations-League-Halbfinale für die Niederlande nach einer wilden Schlussphase! Nach einer trägen ersten Halbzeit, in der die Elftal mit 1:0 in Führung ging, erhöhte Kroatien das Tempo und drehte in Person von Kramaric und Pasalic die Partie. In den Schlussminuten zeigte dann die niederländische Brechstange Wirkung: Lang glich noch gefühlvoll zum 2:2 aus. In der Verlängerung ging es hin und her – letztlich nutzten die Kroaten ihre Chancen und stellten auf 2:4. Damit stehen Modric und Co. im Finale der UEFA Nations League.