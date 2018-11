Hertha: Biestig, eklig, zuversichtlich

In der Partie gegen Leipzig, wo wegen der Ausschreitungen von rund 100 Hertha-Chaoten am vergangenen Wochenende in Dortmund unter anderem das Mitbringen von Blockfahnen – im ganzen Stadion – verboten ist, kann Dardais Personal nun die nächste Ekel-Stufe erklimmen. In der Bundesliga gab’s gegen RB zu Hause schließlich zwei Mal eine böse Packung (1:4, 2:6). Kein Problem, findet Berlins Bank-Chef, der einfach lächelt: „Das ist so weit weg, wir wollen uns damit nicht beschäftigen.“