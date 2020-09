Fast wie zu Hause

„Ach, so über die Jahre habe ich mich mit der Runde eigentlich ganz gut angefreundet“, sagt Peiffer mittlerweile jedoch mit einem Schmunzeln. Während der Franzose Émilien Jacquelin die Tage in Ruhpolding definitiv „lustiger“ findet als den windigen und nebligen Grenzadler in Oberhof. „In Ruhpolding beginnen die Alpen – das ist ein bisschen wie zu Hause. Ich mag das wirklich“, betont der Sprint-Zweite aus der Vorwoche. Sogar ein strahlendes Lächeln zaubert der Gedanke an den Zwischenstopp in Oberbayern auf das Gesicht von Kaisa Mäkäräinen – zumindest unter einem Aspekt. „Wenn ich nach Ruhpolding komme, merke ich immer wieder: Oh, wie einfach kann Schießen sein“, grinst die 37-jährige Finnin, die den herausfordernden Kurs von Oberhof aufgrund ihrer läuferischen Stärke aber grundsätzlich lieber mag.