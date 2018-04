E-Sport: Die Parallel-Bundesliga

Fußballfans, die den Namen Cihan Yarsalar noch nicht gehört haben, brauchen jetzt nicht vor Scham zu erröten, auch wenn der 24-jährige Deutsch-Türke schon Deutscher Meister und in seiner Szene ein Star ist. Ostern gewann er im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund das Finale der virtuellen Bundesliga im Computerspiel FIFA 17 - damals noch im blauweißen Trikot.



Weitgehend unter dem Radar der fußballinteressierten Öffentlichkeit hat sich eine Parallelgesellschaft entwickelt, die auch immer weiter in die Bundesliga-Klubs eindringt. E-Sport lautet der relativ neue Marketingbegriff für den digitalen sportlichen Wettkampf, der längt aus schummrigen Jugendzimmern in glanzvolle Arenen gewechselt ist.