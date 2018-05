Balkonbepflanzung und Insektenschutz

Mittlerweile lassen sich Umweltprobleme nicht mehr verheimlichen: Klimaerwärmung, Luftbelastung oder Insektensterben sind nur einige davon. Gegen viele kann man als Einzelperson kaum etwas unternehmen, gegen das Insektensterben in gewissen Grenzen aber schon: Indem man das Nahrungsangebot für Insekten auf dem eigenen Balkon erhöht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Imker in Städten teilweise mehr Honig ernten, als Imker auf dem Land. Das liegt nachweisbar an der Vielfalt der Bepflanzung im privaten Umfeld der Stadtbewohner. Eine üppige Balkonbepflanzung hilft also nicht nur der Verschönerung des eigenen Wohnraums, sondern nutzt auch dem Erhalt der Vielfalt unserer Insekten. Dazu gehört dann aber, alles zur Gesunderhaltung der Insekten zu unternehmen, also auch auf Pflanzenschutzmittel jedweder Art zu verzichten.