Der Mücke auf der Spur

Mückenschutz kauft man als Reisender am besten vor dem Urlaub in Deutschland. In Asien, Afrika und Südamerika kann man sich nicht darauf verlassen, dass das Mittel tatsächlich nur die auf der Verpackung angegebenen Inhaltsstoffe enthält. „Kauft man in Finnland oder Asien irgendeinen Baumharz, kann das krebserregend sein, in Indien gibt es Pflanzenextrakte gegen Mücken, die können gefährlich sein und so gut wie wirkungslos“, so die Erfahrung des Parasitologen.